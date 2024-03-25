Граждане Украины скептично отнеслись к военной службе

Граждане Украины стали скептично относиться к военной службе. Об этом заявила депутат украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что это связано с колебаниями Запада в вопросах оказания военной помощи Киеву. Депутата цитирует европейское издание Politico Europe.

Климпуш-Цинцадзе заметила, что граждане часто слышат с передовой, что оружия недостаточно, чтобы сражаться. И это добавляет скепсиса при решении вопроса о поступлении на военную службу.

Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в данный конфликт. И уж точно не способствуют урегулированию ситуации. В Кремле отмечают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада отодвигает возможность мирных переговоров.

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