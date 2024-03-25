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Задержан управляющий директор рудника "Пионер"

11:21
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Следствие разбирается с причинами ЧП

Управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Бирюкова задержали в Приамурье по подозрению в нарушении требований безопасности. Об этом в понедельник, 25 марта, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Спасатели на руднике "Пионер" пробурили скважину до застрявших горняков

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в оперативных службах, которые продолжают операцию по спасению 13 горняков, заявили, что с высокой долей вероятности "Пионер" может быть затоплен. 27 марта на рудник привезут специальный георадар, который поможет оперативно оценивать подвижность горных масс, льда и воды.

Тем временем на шахте произошел прорыв горной породы и льда на отметке выше предполагаемого местонахождения горняков. О судьбе заблокированных шахтеров по-прежнему нет новостей.

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