В МВД опровергли сообщения о кинологах у "Крокуса" во время теракта

Эти слухи не соответствуют действительности

В некоторых Telegram-каналах и социальных сетях появились фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке "Крокус сити холла" во время нападения террористов с комментариями о том, будто это транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти сообщения не соответствуют действительности, заявила в понедельник, 25 марта, официальный представитель ведомства Ирина Волн.

Ирина Волк пояснила, что автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи.

Спикер МВД призвала представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов, сообщает "МВД Медиа".

Продолжается расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после атаки террористов на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, которая была совершена вечером 22 марта, перед началом концерта группы "Пикник". Погибли 137 человек, пострадали 180.

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле". Как минимум двоим из них грозит пожизненный срок. Расследование продолжается.

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