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Горняки оказались под завалами шахты в Североуральске

11:29
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Два человека заблокированы на шахте "Кальинская"

Двое горняков оказались завалены в шахте Североуральске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу североуральского бокситового рудника.

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ЧП произошло на шахте “Кальинская”. Из-за горного удара обрушились породы. За завалом находятся горнорабочие очистного забоя. Шахтёры живы и подают сигналы.

Сейчас на месте работают два отделения горноспасателей. До этого разбор завалов проводился силами шахтёров.

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