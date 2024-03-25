В больницах после теракта в "Крокусе" остаются 97 человек

Остальные пострадавшие получают амбулаторное лечение

Лечение в больницах и стационарах продолжают 97 человек, пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Об этом в понедельник, 25 марта, рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она уточнила, что эти пациенты находятся как в больницах региона, так и в столичных лечебных учреждениях, а также в федеральных медицинских центрах.

Пострадавшие находятся в состоянии различных степеней тяжести, цитирует Болатаеву ТАСС.

Ранее сообщалось, что не всех жертв теракта в "Крокус сити холле" удается опознать. Подруга одной из жертв рассказала, что, по всей видимости, понадобится экспертиза ДНК, так как по фотографиям опознать погибшую не удалось.

Президент России Владимир Путин после теракта обратился к россиянам. Он поблагодарил врачей и сотрудников спецслужб за помощь пострадавшим в теракте и рассказал, что спецслужбы работают над выявлением пособников террористов.

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