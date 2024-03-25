СБУ взяла на себя ответственность за атаки на российские НПЗ

Украина целенаправленно бьет по таким объектам

За атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит Служба безопасности Украины. Такое признание в понедельник, 25 марта, сделал руководитель ведомства Василий Малюк.

Малюк заявил, что "СБУ бьет" по таким объектам, как "Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы".

Также, по признанию главы СБУ, украинские боевики наносят удары по "другим объектам, работающим на российский ВПК", сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что американские власти попросили Украину не наносить ударов по российским НПЗ, чтобы не спровоцировать скачок цен на нефть и нефтепродукты. Однако украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина резко ответила на эту просьбу.

Россия не оставляет такие действия безнаказанными. Лишь за минувшую неделю было нанесено 49 ударов возмездия по объектам украинской инфраструктуры, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотниками.

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