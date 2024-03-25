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Подмосковье выплатило первые компенсации пострадавшим в "Крокусе"

12:09
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Средства получили 15 человек

В Московской области первые пострадавшие во время теракта в "Крокус сити холле" получили компенсации. Об этом журналистам рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. Об этом пишет ТАСС.

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По словам чиновницы, деньги получили уже 15 человек, и работа по выплатам продолжается. О том, что все пострадавшие и семьи погибших получат компенсации, ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Было объявлено, что пострадавшие, которые проходили лечение в стационарах, получат по 1 миллиону рублей. Те, кому понадобилось амбулаторное лечение, - по 500 тысяч.

Семьям погибших перечислят по 3 миллиона. 

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