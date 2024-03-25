Подмосковье выплатило первые компенсации пострадавшим в "Крокусе"

Средства получили 15 человек

В Московской области первые пострадавшие во время теракта в "Крокус сити холле" получили компенсации. Об этом журналистам рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновницы, деньги получили уже 15 человек, и работа по выплатам продолжается. О том, что все пострадавшие и семьи погибших получат компенсации, ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Было объявлено, что пострадавшие, которые проходили лечение в стационарах, получат по 1 миллиону рублей. Те, кому понадобилось амбулаторное лечение, - по 500 тысяч.

Семьям погибших перечислят по 3 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"