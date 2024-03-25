Пекин выражает соболезнования в связи с трагедией

Помощница министра иностранных дел Китая и руководитель департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин поддержала россиян после теракта в Красногорске на русском языке.

В социальной сети Х Хуа Чуньин написала, что китайцы сопереживают российскому народу: "Наши сердца вместе с российским народом!".

Сотрудница китайского МИД также опубликовала снимки мемориала рядом с "Крокусом", к которому приносят цветы и мягкие игрушки, сообщает ТАСС.

При этом некоторые западные политики цинично пытаются спекулировать на теме теракта в "Крокус сити холле". В частности, реакция Белого дома напоминает риторику после теракта на "Северных потоках": усилия направлены не на то, чтобы поделиться имеющейся информацией, а чтобы выгородить своих украинских подопечных.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заверил, что "мы отомстим за каждого", а главной и легальной целью России теперь являются "все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса".

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