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В Госдуме опровергли намерение вернуть смертную казнь

12:38
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Дискуссия на эту тему оживилась после теракта в "Крокусе"

В Государственной думе "как были, так и остались" против возвращения смертной казни как меры наказания за преступления. Такое заявление сделал в понедельник, 25 марта, председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
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Парламентарий прокомментировал оживление обсуждения этой темы после теракта в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 137 человек, сообщает РИА Новости.

Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары, я думаю, что это важный, но не совсем главный вопрос. И дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории.

В России действует мораторий на применение высшей меры наказания. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин подчеркивал, что его отмена возможна лишь при условии изменения Конституции.

При этом замглавы Минюста Андрей Логинов заявлял, что действующий в нашей стране правовой режим неприменения смертной казни является даже более строгим, чем принятый на территории Евросоюза.

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