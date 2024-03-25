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Концерт группы "Пикник" в Петербурге отменять не стали

13:33
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Музыканты выступят в БКЗ "Октябрьский"

Концерт группы "Пикник", который должен был пройти в Петербурге 27 марта, решили не отменять. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия. 

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Накануне музыканты группы посетили акцию "Журавли" в память о погибших во время теракта в "Крокус сити холле". Они возложили цветы к мемориалу. Помощница директора группы Екатерина Кушнер погибла во время этой страшной трагедии.

Напомним, теракт был совершен 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в "Крокус сити холл" и стали расстреливать зрителей. Затем они подожгли помещение. Погибли 137 человек. 

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