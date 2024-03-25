Собянин рассказал о медицинских классах московских школ

Школьникам дают фундаментальные знания и практические навыки

В медицинских классах московских школ ребята получают углублённые знания по профильным предметам, а также овладевают базовыми практическими навыками. Об этом на своём персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что обучение в таких классах позволяет ребятам сознательно выбрать свой профессиональный путь.

Будущие медики изучают курсы биологии, химии, математики в расширенном варианте. Остальные предметы также завязаны на профессии врача. В частности, изучается медицинский английский, на литературе в программу включены произведения, описывающий профессию.

“Специально для медицинских классов департамент образования и Сеченовский университет разработали спецкурс “Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека”. В ходе практических занятий будущие врачи овладевают техникой проведения базовых медицинских манипуляций: учатся измерять артериальное давление, пульс, частоту дыхания, делать ЭКГ и спирометрию”,- отметил мэр.

Знакомство с профессиональной средой начинается с 10 класса. Всё первое полугодие посвящено посещению медицинских организаций Москвы. Ребята ходят в детскую и взрослую поликлиники, многопрофильный стационар и на подстанцию скорой помощи. В этом году уже прошло 500 экскурсии.

В одиннадцатом классе ученики встречаются с врачами терапевтами, хирургами, акушерами, аллергологами, иммунологами и другими специалистами. Получить первую медицинскую профессию можно ещё до школьного выпускного.

Десятиклассники получают специальность младшей медицинской сестры. Они способны ухаживать за пациентом и оказывать первую помощь.

Кроме того школьникам доступны теория медицины и самостоятельные исследования под руководством преподавателей из университетов. Они могут выбрать одно из 15 направлений. Это и биоинженерия, и медицинской генетика. Защитить свои работы можно на научно-практический конференции “Старт в медицину”. Это даст дополнительные баллы к ЕГЭ и повысит шансы на поступление в ВУЗ.

Собянин добавил что учебные программы школ и вузов не дублируются, а дополняют друг друга. Это новый стандарт предпрофессионального образования.

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