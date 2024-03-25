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Песков рассказал о расследовании теракта в "Крокус сити холле"

12:51
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Президент уделяет этому особое внимание

Российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в "Крокус сити холле". Об этом в понедельник, 25 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как подчеркнул спикер Кремля, в этой ситуации о помощи других стран речи не идет — каких-либо контактов с "западниками" после теракта нет.

Окончательная версия следствия о причинах теракта в "Крокусе" пока не выдвигалась, силовые ведомства позже дадут официальную информацию, пообещал Песков. Он отказался ответить на вопрос о причастности к теракту "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России), предложив ориентироваться на данные следствия и компетентных органов.

Пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин уделяет расследованию теракта особое внимание, но рабочий график в связи с этим не менял и пока не планирует посещение места трагедии в "Крокус сити холле", сообщает ТАСС.

В Европе отмечают, что во время Олимпийских игр в Париже возможны террористические атаки — эти страхи усугубились после событий в подмосковном "Крокус сити холле". Координатор группы наблюдателей в ООН Эдмунд Фиттон-Браун предупредил, что "Олимпиада станет отличной мишенью для террористов".

При этом некоторые западные политики цинично пытаются спекулировать на теме теракта в "Крокус сити холле". В частности, реакция Белого дома напоминает риторику после теракта на "Северных потоках": усилия направлены не на то, чтобы поделиться имеющейся информацией, а чтобы выгородить своих украинских подопечных.

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