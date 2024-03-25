Неравнодушные москвичи третий день идут сдавать кровь

Между тем поисковая операция на месте теракта в "Крокусе" продлена еще на сутки

На третий день после чудовищной трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" боль людей не утихает. У места теракта - море цветов, горящие свечи, игрушки и фотографии погибших. Принять несправедливость и сдержать слезы невозможно.

На месте концертного зала продолжается разбор завалов, а поисковую операцию планируют завершить завтра до 17 часов. Последние данные были озвучены сегодня на заседании оперативного штаба.

"На объекте работают посменно около 1000 человек - спасатели прежде всего. Есть нюанс - мы сейчас были под балконом, который дал заметные изменения. Какое-то большое количество людей пускать на край балкона мы не имеем право. Также с собаками было обследование осуществлено. К сожалению, собаки ничего не чувствуют", - сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Рядом с местом трагедии начал работу Центр помощи - его специалисты помогают людям разыскать своих родных и близких и получить всю возможную информацию.

"С момента открытия центра к нам обратились более 1700 человек, очно приходили 220 человек. Сегодня Московская область выплатила компенсации уже 15-ти пострадавшим, и эта работа продолжается", - сообщила Людмила Болатаева, министр социального развития Московской области.

В больницах и стационарах Москвы и Подмосковья продолжают лечение около ста человек в состоянии различной степени тяжести.

"У нас в учреждении находятся четверо пострадавших на круглосуточном стационарном лечении. Всего у нас было проведено 13 операций", - указала Елена Морозова, директор Красногорской больницы №1.

Большинство пострадавших переведены в столичные клиники - на сайте департамента здравоохранения Москвы опубликован актуальный список из 76 госпитализированных.

Люди объединяются и в своем желании помочь пострадавшим во время чудовищного теракта. Сегодня жители Москвы и Подмосковья снова устремились в центры сдачи крови. Желающих по-прежнему очень много. Только за минувшие выходные откликнулись тысячи людей, центры даже продлевали часы работы, чтобы успеть принять всех, кто пришел. Некоторые стали донорами впервые, настолько их потрясла трагедия в "Крокус сити холле". Говорят, по-другому просто не могли, невозможно было остаться в стороне. В пяти минутах от "Крокус сити холла" заработает центр помощи пострадавшим. Вчера началась выдача вещей, за первый вечер выдали около 300 пакетов с вещами - все по определенной процедуре.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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