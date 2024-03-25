Мужество простых людей: кто и как спасал посетителей "Крокуса"

Трагедия объединила всех

Алексей Осанушков пропускал людей на концерт через металлоискатели, когда в фойе ворвались террористы и начали в упор расстреливать людей. В том числе одного из охранников, который преградил им путь. Сейчас он в критическом состоянии. Остальные сотрудники службы безопасности сразу начали выводить посетителей через эвакуационные выходы. Алексей смог спасти десятки людей, спрятав их в технических помещениях. Буквально хватал за руки и заталкивал - все находились в шоковом состоянии. Многие помогали, мужчины успокаивали женщин. В страхе вновь столкнуться с террористами люди много времени провели в задымленном подвале.

Алексей признается: вывести людей не смог бы без помощи коллег - связывался с ними по рации. Путь назад был отрезан из-за пожара - выходить решили через склады. Друг Алексея до последнего помогал посетителям выйти из горящего здания - его до сих пор не нашли.

Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков подрабатывали в гардеробе и, когда началась стрельба, помогли толпам людей выбраться из "Крокуса". Сегодня 15-летних героев наградили. Но имена всех спасателей неизвестны. В толпе находились люди, которые вели за собой к выходу, мужчины разбивали стекла, чтобы выбраться наружу, пропускали вперед женщин. Один молодой человек напал на террориста, выбил из его рук оружие и спас десятки зрителей. Водители такси и те, кто оказался рядом с "Крокусом" на автомобиле, бесплатно отвозили пострадавших в больницы. Волонтеры привозили на место воду и лекарства, теплые пледы.

Трагедия объединила всех. И именно благодаря мужеству простых людей, сотни зрителей рокового концерта остались в живых.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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