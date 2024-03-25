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Университет имени Баумана принимает форум научной молодежи

15:09
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Участники - талантливые школьники, студенты колледжей и начальных курсов вузов со всей России и из 12-ти стран мира

В университете имени Баумана открылся форум научной молодежи "Шаг в будущее".

Его участники - талантливые школьники, студенты колледжей и начальных курсов вузов со всей России и из 12-ти стран мира. У некоторых уже есть патенты, свидетельства на изобретения и публикации в журналах.

На форуме молодые ученые представили свои последние разработки в самых разных областях: от инженерных, точных и естественных наук до социально гуманитарных.

"Это наш финал, здесь мы видим плоды нашей работы годовой. Это не игровые вещи, скажем, вот роботы, которых можно видеть на этой выставке, многие их них нацелены на то, чтобы помогать людям с ограниченным возможностями, решать технические проблемы", - указал Александр Карпов, руководитель программы "Шаг в будущее".

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