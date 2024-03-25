"Убить всех причастных": Медведев высказался о наказании для террористов

После теракта в "Крокусе" возобновилось обсуждение возвращения смертной казни

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 25 марта, вновь прокомментировал теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, при котором погибли 137 человек и пострадали не менее 180.

В своем Telegram-канале политик написал, что у него интересуются, что делать дальше — после того, как обвиняемых в этом преступлении задержали и заключили под стражу.

Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех.

Вскоре после теракта в "Крокусе" Дмитрий Медведев заверил, что "мы отомстим за каждого", а главной и легальной целью России теперь являются "все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса".

Что касается высшей меры наказания и ее применения в России, председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников заверил, что в Государственной думе "как были, так и остались" против возвращения смертной казни.

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