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Москва оказалась на гребне антициклона

15:13
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Солнце станет выходить чаще

Воздух в Москве стремительно прогревается. После дождливых выходных с утра тепло и солнечно, а к выходным обещают и вовсе майскую погоду.

Сейчас столица находится на гребне антициклона, солнце станет выходить чаще - и прогревать изрядно промерзший город. К пятнице в столице будет уже +15. А в воскресенье у погоды есть все шансы побить рекорд 31 марта 2007 года - тогда в столице было чуть выше 17 градусов. В этот раз синоптики прогнозируют аж 20 - как в мае.

Солнце подтопило не только снег, но и лед в Московском регионе. Кажется, что реки и озера все еще скованы прочным покровом - но это не так. Толщина ледовой корки сейчас варьируется от 14 сантиметров до 1-2. Такой настил не выдержит даже ребенка. Особенно опасны водоемы в Мытищах, Лобне, Красногорске, Егорьевске и Чехове.

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