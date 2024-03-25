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Кремль открестился от дискуссии о возвращении смертной казни

13:40
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Эту тему активно обсуждают после теракта в "Крокус сити холле"

Кремль не принимает участие в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России. Такое заявление сделал в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля не стал приводить какие-либо подробности, отметив лишь, что администрация президента не участвует в обсуждении этой темы, сообщает РИА Новости.

В России действует мораторий на применение высшей меры наказания. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подчеркивал, что его отмена возможна лишь при условии изменения Конституции. При этом Кремль отмечал, что этот вопрос не входит в число приоритетных.

После теракта в "Крокусе" зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, говоря о пойманных подозреваемых, что их "надо убить", однако "гораздо важнее убить всех причастных". Каких-либо пояснений своему высказыванию он давать не стал.

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