Запад обещает поставить эти истребители Украине

Российские военные продемонстрировали Североатлантическому альянсу, что смогут нанести удары по истребителям F-16 на украинских аэродромах. На это указал британский эксперт Александр Меркурис.

Как заявил Меркурис, речь идет об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где Вооруженные силы Украины готовятся принять истребители F-16, сообщает РИА Новости.

Ущерб, нанесенный этому аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар.

Ранее информированные источники отмечали, что Украина может рассчитывать на получение от западных союзников не более шести истребителей американского производства F-16 до конца весны 2024 года. Еще 13 боевых машин, предположительно, Киев сможет получить до конца 2025 года.

Тем временем российские военные успешно уничтожают уже имеющиеся в распоряжении украинской армии боевые самолеты. 5 марта сообщалось, что средствами противовоздушной обороны ВС России в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 ВСУ.

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