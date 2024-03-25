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Решение о блокировке Telegram в Испании приостановлено

14:20
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Суд запросил дополнительную информацию о работе приложения

Действие постановления о блокировке Telegram в Испании временно приостановлено. Такое решение приняла Национальная судебная коллегия страны, сообщает ТАСС. Судья решил запросить дополнительный отчет у полиции. 

Предстоит выяснить дополнительные характеристики приложения, а также то, каким образом блокировка повлияет на пользователей. 

Жалобу на Telegram написали три медиакомпании. Они указали, что на платформе размещается аудиовизуальный контент, который защищается авторским правом. 22 марта было принято решение о блокировке.

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