Собянин: Промышленное производство в Москве за семь лет выросло более чем вдвое

Промышленникам доступно свыше 20 системных городских мер поддержки

Промышленные предприятия Москвы за семь лет нарастили объем производства больше чем в два раза. В городе производят высокотехнологичное оборудование, фармацевтические и медицинские изделия, комплектующие для машин, обувь, одежду и другую продукцию. Об этом в понедельник, 25 марта, напомнил мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал мэр Москвы в своем Telegram-канале, для производителей предусмотрено свыше двух десятков мер поддержки, включая субсидии и целевые займы, льготную аренду земли, спецстатусы.

Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" только за девять месяцев 2023-го сэкономили на налогах свыше 3,1 миллиарда рублей. На эти средства они расширяют производства и модернизируют площадки. Кроме того, у 70 столичных компаний есть статус промышленного комплекса. Для них действует специальный налоговый режим и снижена ставка аренды земли. Сэкономленное также идет на развитие предприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал главе государства Владимиру Путину об основных результатах социально-экономического развития столицы в 2023 году и планах дальнейшей реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

Глава государства отмечал, что Москва остается центром науки, образования и промышленности, причем "все это очень взаимосвязано со всей экономикой России". Работа столичных властей по всем направлениям должна быть продолжена, подчеркнул российский лидер.

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