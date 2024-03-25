ЦБ попросил все банки и МФО списать долги погибших в "Крокусе"

Некоторые банки уже приняли такое решение по собственной инициативе

Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом в понедельник, 25 марта, рассказали в пресс-службе регулятора.

Как уточняется на официальном сайте Центробанка, рекомендация адресована банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам.

Списать долги погибших эти организации могут и без соответствующего обращения наследников. Также кредиторам надлежит оказать поддержку пострадавшим в "Крокусе" на основании их заявлений вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа.

Ранее "Русский стандарт", Газпромбанк, "Уралсиб", "Тинькофф", "Альфа-банк", ВТБ, "Совкомбанк", ПСБ, "Хоум банк", Сбербанк пообещали урегулировать вопросы с кредитами клиентов, погибших и пострадавших при теракте в "Крокус сити холле".

Как пишут "Ведомости", несколько кредитно-финансовых организаций приняли такое решение, не дожидаясь указаний от финансового регулятора. Списание долгов будет осуществляться за счет собственных средств банков.

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