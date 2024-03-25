Мишустин заявил, что устроившие теракт в "Крокусе" не заслуживают пощады

Они понесут наказание

Главная задача властей - позаботиться о пострадавших и семьях погибших в теракте в "Крокус сити холле". Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы от фракции КПРФ.

Она началась с минуты молчания в память о жертвах преступления. Глава правительства подчеркнул: виновные не заслуживают пощады и понесут наказание. И поблагодарил врачей и спасателей, сотрудников органов внутренних дел за оперативную работу. А также всех, кто не остался в стороне и пришел на помощь

"И, конечно, всех неравнодушных людей, настоящих героев, которые, несмотря на смертельную опасность, выводили людей, защищали от террористов тех, кто был рядом. И тех, кто пришел в донорские пункты, кто сдавал кровь. Ваше мужество, стойкость – лучшее доказательство того, что у нас нет чужого горя. Большое всем спасибо! Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. Ну и наша прямая обязанность – сделать все возможное для их благополучия, для развития России", - добавил Мишустин.

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