Россия опротестовала решение США об изменении границ шельфа

Протест заявлен на Совете Международного органа по морскому дну

Россия протестует против изменений Вашингтоном внешних границ континентального шельфа США. МИД страны направил демарш, так как действия американцев не соответствуют установленным международным правом правилам. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас на Ямайке проходит сессия Совета международного органа по морскому дну, который, в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, должен контролировать эти вопросы. Российская делегация заявила, что не признаёт объявленные в декабре 2023 года внешние границы континентального шельфа США.

Американцы провели их за пределами 200 морских миль от исходных линий. Сделано это было в семи районах Мирового океана.

МИД России заявил, что американцы пытаются сократить площадь находящегося в ведении мирового сообщества морского дна. Тем самым США приобретают дополнительные участки шельфа и могут использовать их по своему назначению.

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