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МЧС обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле"

14:53
  • понедельник
  • 25 марта 2024

В нем сейчас 68 фамилий

Министерство чрезвычайных ситуаций России в понедельник, 25 марта, представило обновленный список жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
Подмосковье выплатило первые компенсации пострадавшим в "Крокусе"

К настоящему времени идентифицированы 68 человек: 30 мужчин и 38 женщин. Их данные приводятся на официальном сайте МЧС России.

Тем временем глава Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов вторника, 26 марта. Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших. Уже начали выдавать компенсации пострадавшим и семьям погибших, а также возвращать вещи посетителей концертного зала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательная версия следствия о причинах теракта в "Крокусе" пока не выдвигалась. Он уточнил, что российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в "Крокус сити холле", о помощи других стран речь не идет.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что пойманных по подозрению в совершении этот теракта "надо убить", однако "гораздо важнее убить всех причастных". Политик отметил, что это касается всех, "кто платил, кто сочувствовал, кто помогал".

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