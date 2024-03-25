Макрон предложил России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Это предложение прозвучало после теракта в "Крокус сити холле"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, 25 марта, что французские спецслужбы предложили российским коллегам усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Французский политик подчеркнул, что главная цель — как можно скорее найти ответственных за теракт в Подмосковье. При этом он заверил, что террористы из афганского филиала запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые заявили об ответственности за случившееся в "Крокус сити холле", также пытались атаковать объекты во Франции.

В случае согласия Москвы на предложение Парижа по совместной борьбе с терроризмом контакты будут осуществляться на уровне спецслужб, цитирует Макрона Agence France-Presse.

Ранее помощница министра иностранных дел Китая и руководитель департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин поддержала россиян после теракта в Красногорске на русском языке. Она написала в соцсетях: "Наши сердца вместе с российским народом!".

В Кремле подчеркнули, что российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в "Крокус сити холле". Спикер Кремля заявил, что о помощи других стран речи не идет — каких-либо контактов с "западниками" после теракта нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"