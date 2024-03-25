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Следком устанавливает организаторов теракта в "Крокус сити холле"

15:07
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Проводятся сложные криминалистические экспертизы

Следственный комитет России назначил и проводит сложные криминалистические судебные экспертизы по вещественным доказательствам в рамках дела о теракте в "Крокус сити холле". Как сообщили в ведомстве, сейчас продолжаются следственные действия с обвиняемыми.

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Как сообщили в пресс-службе СКР, устанавливаются соучастники и организаторы преступления. А проводимые экспертизы позволят восстановить полную картину произошедшего.

Допросы свидетелей - в том числе из числа сотрудников "Крокуса" - и детальный анализ документов  позволят установить, как функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Также следствие выяснит, имели ли посетители возможность оперативно покинуть здание.

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