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Госдума рассматривает вопрос об обеспечении охраны оружием

15:24
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Частных охранников обяжут выходит на объекты с оружием

В Госдуме России начали прорабатывать вопрос об обязательном обеспечении частных охранных организаций оружием. Об этом в своём telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Речь идёт об изменении законодательства.

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Частников обяжут обеспечивать именно вооруженную охрану на всех объектах повышенной террористической опасности. Речь идёт о крупных торговых центрах, учреждениях культуры, концертных залах.

Напомним, 22 марта вечером перед концертом в “Крокус сити холле” в подмосковном Красногорске террористы открыли стрельбу, а затем подожгли здание. Охрана в этот момент была без оружия, и оказать сопротивление преступникам не смогла. В результате теракта по официальным данным погибли 137 человек.

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