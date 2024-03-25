Спасшим людей при теракте в "Крокусе" школьникам вручили награды

Люди в критической ситуации приходили на помощь друг другу

Школьникам, которые во время чудовищного теракта спасли сотни людей, сегодня вручили награды. Ислам Халилов и Артем Донсков - те самые юные герои, работавшие в гардеробе концертного зала. Услышав выстрелы, подростки не растерялись и вывели посетителей из захваченного здания. И таких историй мужества становится известно всё больше.

Сохраняя самоконтроль, с холодной головой Алексей инструктирует людей. Объясняет, что делать и куда идти. Идти за ним. И доверять. Эти кадры снимали те, кто теперь понимает - этому человеку обязаны жизнью.

Публикуя кадры своего спасения, выжившие в тех страшных событиях наперебой благодарят сотрудника службы безопасности "Крокус Сити Холла". Алексей Осанушков плачет навзрыд. И просит прощения у тех, кого не удалось спасти.

Алексей Осанушков - один из десятка охранников, который был на службе в "Крокусе". Встречал гостей у рамок металлоискателей. На его глазах в упор расстреляли напарника, стоявшего в пол метре. Пока коллеги преграждали путь террористам, Алексей повёл за собой растерянных и напуганных людей в технические помещения. Как позже выяснится, сначала спас их от автоматной очереди, а потом - от пожара.

"Охрана спасла много людей. Не верьте, что охрана сработала как-то не так. Ребята гибли за людей, никто пост не бросил свой. Все работали, как могли. Ребята - все герои", - отметил Алексей Осанушков.

А это герои, которыми по праву гордятся в красногорской школе. Ислам Халилов и Артём Донсков помогали людям эвакуироваться из здания во время теракта. Подростки - работники гардеробной службы "Крокуса" - уже стали героями соцсетей. Сейчас, когда все самое страшное позади, признаются - действовали по инструкции. Понимая, что если поддаваться панике и ничего не предпринимать, то можно погибнуть от автоматной очереди или разрыва гранаты.

Но не только сотрудники координировали огромную толпу растерянных людей. Когда вокруг неразбериха и хаос, находились те, кто выбивал стекла, обезоруживал террористов.

Звуки автоматной очереди были слышны и на балконе, и в зале, и в фойе. Повсюду на пол падали раненые люди. Среди зрителей оказались те, кто мог сохранять хладнокровие. Благодаря их чётким инструкциям остались живы сотни людей.

Историй героического спасения даже ценой собственной жизни - сотни. Люди в критической ситуации приходили на помощь друг другу. Бесстрашно бросались наперерез террористам, защищая своих любимых и детей. Помогали друг другу и люди, оказавшиеся неподалёку. Водитель Евгений, выезжая с парковки, заметил, как люди просят о помощи. Не раздумывая, останавливается и везёт пострадавших в ближайшую больницу.

И таких историй о личном подвиге будет еще очень-очень много. Их имена мы можем и не узнать. Но мужество и героизм никто и никогда не забудет.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"