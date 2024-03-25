В Госдуме предложили сажать за ложные сообщения о терактах

В России нередки случаи "телефонного терроризма"

В России необходимо ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, введя тюремное наказание. Такое мнение в понедельник, 25 марта, высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По мнению парламентария, самых суровых наказаний заслуживают те, кто "на фоне чудовищного теракта в Подмосковье еще и дополнительно будоражат российское общество ложными сообщениями о минировании", сообщает РИА Новости.

Журавлев подчеркнул, что это должно касаться и несовершеннолетних, если они совершают подобные правонарушения.

Сейчас за такие розыгрыши, если они не повлекли за собой смерть человека, предполагаются в уголовном кодексе лишь штрафы, но я считаю, что в нынешние времена следует оставить в статье исключительно тюремные сроки, без альтернативы. Есть и колонии для них – они должны понимать, что попадут туда, и нормальная жизнь на этом для них закончится. Чтобы тысячу раз задумались, прежде чем запугивать россиян для собственного развлечения. Или даже по заказу украинских спецслужб, способных на все, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Ранее в российском Министерстве внутренних дел России рассказали, что разгром кол-центров на Украине в ходе специальной военной операции привел к сокращению уровня IT-преступности, в том числе случаев "телефонного терроризма".

Наказывают и тех, кто в России совершает подобные правонарушения. В ноябре 2023 года уроженец Омска получил 2,5 года лишения свободы за массовую рассылку анонимных сообщений об угрозах взрыва в России и Белоруссии.

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