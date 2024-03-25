"Огненное шоу": жители Дальнего Востока сняли на видео комету Понса-Брукса

Светящийся шар разделился на яркие полосы

Яркий объект наблюдали в небе минувшей ночью жители Дальнего Востока. Над регионом пронеслась комета "Понса-Брукса". В следующий раз ее можно будет увидеть только через 71 год.

Пролетающее возле земли небесное тело можно было наблюдать невооруженным глазом. Видеокадры "огненного шоу" пользователи опубликовали в соцсетях. Очевидцы говорят об огненном шаре, который разделился на светящиеся полосы, передает ТВЦ.

Комета была открыта в 1812 году. В прошлый раз земляне могли ее видеть в 1954 году. Россиянам, чтобы увидеть комету в марте, советуют ориентироваться на созвездие Андромеды. А в начале апреля ориентиром станет созвездие Овна. Лучше всего космическая гостья будет видна в промежуток с заката до полуночи.

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