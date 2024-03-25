Ни один адвокат не вызвался защищать обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Защитников предполагаемым террористам пришлось назначать государству

Интересы всех четверых обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле" представляли адвокаты, предоставленные государством. Об этом в понедельник, 25 марта, рассказали в Басманном суде Москвы.

Как уточнили в суде, ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательная версия следствия о причинах теракта в "Крокусе" пока не выдвигалась. Он уточнил, что российские спецслужбы работают самостоятельно по расследованию теракта в "Крокус сити холле", о помощи других стран речь не идет.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подчеркнул: виновные не заслуживают пощады и понесут наказание. При этом он отметил, что сейчас главная забота властей — помочь всем пострадавшим и близким погибших. Политик поблагодарил медиков, сотрудников экстренных служб и простых граждан, которые во время страшных событий в "Крокусе" помогали людям.

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