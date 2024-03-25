Москвичам рассказали, когда растает снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд советует терпеть до апреля

Снег в Москве будет лежать ещё до конца первой декады апреля. Об этом заявил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает Интерфакс.

По словам метеоролога, высота снежного покрова в столице на 25% выше нормы. Благодаря дождю который шёл в субботу и в воскресенье в сугробы просели на 6-8 сантиметров. Вода - главный разрушитель снега, подчеркнул Вильфанд. На рабочей неделе за счёт тепла сугробы уменьшатся ещё на 7-10 сантиметров.

Метеоролог считает что снег в Москве будет лежать до конца первой декады апреля, а в лесах до двадцатых чисел следующего месяца. Вильфанд добавил, что думать о смене зимней резины на летнюю пока очень рано. Растаявший днём снег ночью замерзает на дороге. Летняя резина не справится с таким покрытием.

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