Уничтожено до 175 боевиков ВСУ

Подразделения "Южной" группировки ВС России на донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР, а также Клещеевки, Андреевки и Новомихайловки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 175 военнослужащих. Также уничтожен танк, боевая машина пехоты "Bradley" и три автомобиля. Во время контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, противотанковая пушка "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Тем временем подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Отражено 10 атак штурмовиков ВСУ, потери противника составили до 120-ти боевиков. Уничтожено шесть танков и две боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

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