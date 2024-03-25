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ПВО сбила украинские ракеты над Ростовской областью

16:41
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Жители Новочеркасска сообщали о звуках взрывов

Очередная попытка киевского режима устроить теракт на территории России сорвана силами противовоздушной обороны. Противник намеревался нанести удар двумя ракетами по целям в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

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По информации военного ведомства, около 15:30 силы ПВО перехватили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200. Ракеты уничтожены.

Ранее жители и власти Новочеркасска сообщили о звуках взрывов. Позже стало известно, что сработала ПВО, обломки ракет упали вдали от населенных пунктов, пострадавших нет.

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