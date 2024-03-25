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Посол России в Варшаве проигнорировал вызов в МИД Польши

17:17
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Дипломата вызывали из-за пролетевшей у границы российской ракеты

Посла России в Варшаве Сергея Андреева не дождались в польском МИД. Внешнеполитическое ведомство вызвало российского дипломата из-за инцидента с ракетой, якобы залетевшей на территорию Польши, однако он решил не тратить время на этот визит.

По заявлениям польской стороны, рано утром 24 марта российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши, находилась там в течение 39 секунд, а затем его покинула. Однако, как пояснил Андреев, доказательной базы польская сторона так и не предоставила.

Российский посол обратил внимание Варшавы на то, что в Москве до сих пор ждут от польской стороны доказательств относительно того, что российская крылатая ракета якобы залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Доказательств утверждений Варшавы российской стороне до сих пор не предоставили, передает РИА Новости.

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