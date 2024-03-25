Следствие попросило арестовать еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Им предъявлены обвинения

Следствие попросило заключить под стражу еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Им предъявлено обвинение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске ворвались четверо террористов. Они расстреливали посетителей в упор из автоматов и подожгли помещение в нескольких местах. Здание охватило пламя.

По данным Следственного комитета, в результате нападения погибли 137 человек, в том числе трое детей. Минздрав Подмосковья сообщает, что госпитализированы 182 человека.

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