Названы имена еще троих террористов по делу об атаке на "Крокус"

Двое из них вступили в группу в январе и марте

Трое фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", ареста которых добивается Следственный комитет - это братья Аминчон и Диловаро Исломов, а также их отец Исроил Исломов. Первые два фигуранта вступили в террористическую группу в январе и марте этого года, сообщили в пресс-службе СК России.

Как установило следствие, Шамсидин Фаридуни, который уже заключен под стражу решением Басманного суда, в январе 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а 11 марта 2024 года - Диловаро Исломова. Последний, как выяснилось в суде, имеет российское гражданство, женат, имеет трехмесячного ребенка и работает таксистом, передает ТАСС.

Вечером 22 марта четверо террористов ворвались в концертный зал "Крокус сити холл" и открыли стрельбу из автоматов. Затем они подожгли здание в нескольких точках. Погибли, по официальным данным, 133 посетителя центра, более 180 госпитализированы.

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