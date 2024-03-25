Собянин принял участие в совещании по принимаемым после теракта мерам

Мэр столицы доложил президенту о том, как в городе наладили взаимодействие всех служб

На горе пострадавших в чудовищном теракте откликнулись десятки тысяч людей - не только представители экстренных служб, но и обычные неравнодушные граждане, волонтёры. По мнению президента, это показывает зрелость и сплоченность общества, всей нашей страны.

Участие в совещании принял и мэр Москвы. Сергей Собянин доложил президенту о том, как в городе наладили взаимодействие всех служб, чтобы оказать всестороннюю помощь пострадавшим, родным и близким погибших.

"Всего от Москвы про линии скорой помощи работало 44 машины, причём, первая машина прибыла через 4 минуты. Всем обратившимся была оказана амбулаторная помощь. 94 человека было госпитализировано в 14 больниц. И им оказывается помощь лучшими московскими врачами", - сообщил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"