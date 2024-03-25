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Корабль "Союз МС - 25" пристыковался к МКС

22:32
  • понедельник
  • 25 марта 2024

В составе экипажа - представительница Белоруссии

Корабль "Союз МС - 25" успешно пристыковался к Международной космической станции. В составе экипажа российский космонавт Олег Новицкий, астронавт НАСА Трейси Дайсон и представительница Белоруссии Марина Василевская, ставшая первой женщиной-космонавтом в истории своей страны.

Запуск "Союза МС - 25" должен был состояться 21 марта. Однако из-за технических неполадок старт перенесли на 23 число. Полет к МКС занял двое суток, за это время экипаж совершил 34 витка вокруг Земли.

По данным Роскосмоса, Олег Новицкий и Марина Василевская проведут на орбите 14 суток и вернутся домой 6 апреля. Американка Трейси Дайсон вернется из командировки только осенью.

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