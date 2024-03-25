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Захарова оценила отказ США помогать России в сфере безопасности

19:34
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Аморальное поведение стало нормой в Белом доме

Новой нормой в либеральных демократиях стало демонстративное аморальное поведение. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление США об отказе помогать России после теракта в "Крокус сити холле".

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказался по этому поводу на брифинге. По его словам, Вашингтон не намерены оказывать Москве помощь в сфере безопасности в связи с терактом в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл".

Кирби отвечал на вопрос журналиста, может ли в связи с терактом в Подмосковье открыться дверь для диалога по безопасности между двумя странами. Представитель Белого дома заявил, что у США было обязательство уведомить Россию "об имеющейся информации". И Вашингтон это, по утверждению Кирби, сделал. Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что "предупреждение" американцев не содержало никакой конкретики.

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