Суд отправил под арест троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Исломовых заключили под стражу до 22 мая

Седьмой фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" отправлен под стражу. Решение об аресте Аминчона Исломова принял вечером 25 марта Басманный суд Москвы.

Ранее суд вынес решение об аресте в отношении Диловара и Исроила Исломовых. Трое арестованных обвиняются по статье об участии в террористическом акте, совершенном группой лиц. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Исломовы Аминчон и Диловар - родные братья, Исроил - их отец. Все они уроженцы Душанбе. У одного из братьев российское гражданство, он работал таксистом, женат, имеет ребенка. У Аминчона Исломова семеро детей от двух жен, передает ТАСС.

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