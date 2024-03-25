Группа реагирования охраны "Крокуса" не выезжала на место после теракта

Сотрудники базировались в соседнем здании

Частная охранная организация, которая охраняла "Крокус сити холл", не выехала на место происшествия после сообщений о теракте. Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что "ЧОП "Крокус Профи", охранявшее "Крокус", имеет на вооружении несколько десятков единиц боевого служебного оружия – в частности, пистолеты "ИЖ-71" и самозарядные ружья "Сайга-20КВ".

По данным Хинштейна, весь этот арсенал хранится в соседнем здании от "Крокуса", однако охранники несли службу без оружия. В этом же здании базируется группа быстрого реагирования ЧОПа, которая на место теракта тоже не выезжала. Парламентарий отмечает, что сейчас по закону частные охранные организации не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового скопления людей.

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