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Путин: Теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов

21:16
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Президент призвал установить заказчика теракта

Теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске был совершен руками радикальных исламистов. Об этом в понедельник заявил президент Владимир Путин во время совещания, посвященного теракту.
Суд отправил под арест троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Президент также заявил, что нужно установить заказчика теракта в "Крокусе". Путин попросил регулярно докладывать о ходе расследования.

По словам российского лидера, те, кто планировал теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но они встретили единение и решимость противостоять этому злу.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел вечером 22 марта. Четверо преступников открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание в нескольких точках. Погибли, по официальным данным, 133 посетителя центра, более 180 пострадали.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подчеркнул: виновные не заслуживают пощады и понесут наказание.

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