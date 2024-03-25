Путин об организаторах теракта: Хотели посеять разлад, а встретили единение

Президент поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в "Крокусе"

Владимир Путин поручил главам силовых ведомств доложить, как идет выявление всех причастных к теракту в "Крокус сити холле". Президент России проводит совещание на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

Глава государства подчеркнул: организаторы теракта хотели посеять панику и разлад в российском обществе. Однако россияне, по словам Путина, ответили единением и решимостью противостоять этому злу. Президент поблагодарил всех, кто во время теракта, в тяжелейших условиях помогал пострадавшим в "Крокус сити холле", спасал людей, передает РИА Новости.

Вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В результате стрельбы и возникшего пожара погибли 137 человек, более 150 пострадали.

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