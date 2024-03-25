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СК установил хронологию произошедших в "Крокусе" событий

21:55
  • понедельник
  • 25 марта 2024

Исполнители дали подробные показания о заказчиках

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в "Крокус сити холле". Как сообщил российскому лидеру руководитель СКР, следствие установило полную хронологию произошедших вечером 22 марта событий.

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По данным Бастрыкина, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58, покинули здание в 20.11. При задержании террористов были изъяты два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. По словам главы Следкома, этим бензином террористы облили сиденья в зрительном зале, которые затем подожгли.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Бастрыкин сообщил, что они дали подробные показания о заказчиках и о тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта. В результате арестованы трое пособников террористов – они снабжали их автомобилем, снимали квартиру и перевозили деньги. Кроме того, назначена экспертиза работы противопожарной системы в "Крокусе".

По последним данным, погибли 139 человек. Как сообщил глава Следкома, 40 человек погибли из-за огнестрельных ранений, 45 человек - в результате пожара. Причиной смерти еще двух человек стало сочетание огнестрельных ранений и колото-резаных ран.

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