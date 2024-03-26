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Военный эксперт Коротченко: территория Украины - это полигон для террористов

08:09
  • вторник
  • 26 марта 2024

В борьбе с международным терроризмом Россия будет опираться на собственные силы и ресурсы

Почему США поспешили отвергнуть версию о причастности Украины к теракту? Чьи интересы могут стоять за этим преступлением? И почему Запад упрямо не желает принимать уже не раз звучавшие предложения России о создании единого фронта борьбы с терроризмом?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В борьбе с международным терроризмом Россия будет опираться на собственные силы и ресурсы. При безусловном сотрудничестве с теми государствами, которые реально готовы делать это вместе с нами. И давайте скажем откровенно: усилиями западных государств сегодня территория Украины превращена в полигон для международных террористов. Там действуют самые разные силы - от ЧВК до иностранных наемников", - указал эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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