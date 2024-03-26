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Суд арестовал предполагаемых пособников исполнителей теракта в "Крокусе"

07:09
  • вторник
  • 26 марта 2024

Новые фигуранты дела - отец и двое сыновей

Басманный суд Москвы накануне вечером арестовал троих предполагаемых пособников исполнителей теракта в "Крокус сити холле".

Новые фигуранты дела - отец и двое сыновей. Один из них - бывший владелец белого "Рено", на котором боевики пытались скрыться с места преступления.

На данный момент в списках погибших - 139 человек, 95 из них опознаны. Пострадали 182 человека, из которых 145 были госпитализированы. Девять до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. 45 пациентов уже выписаны из больниц.

На месте трагедии продолжается разбор завалов, расчищено более 90 процентов конструкций. Остался самый сложный участок - балкон зрительного зала. Кинологи обследуют каждый метр, задействованы более 150 сотрудников МЧС и десятки единиц техники. Семьям погибших и пострадавших оказывают всевозможную помощь и поддержку.

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