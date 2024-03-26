В том числе 20 опорников радикалов

Группировкой "Центр" за сутки поражены 370 выявленных целей ВСУ, в том числе 20 опорников и 100 позиций полевой артиллерии.

На купянском направлении наши войска отбили атаку радикалов в районе Синьковки. На южном участке фронта противник потерял 175 боевиков, средствами ПВО уничтожены 95 беспилотников и 27 снарядов РСЗО "Хаймарс", "Вампир" и "Ураган".

Мотострелки "Южной" группировки доставили с передовой первую трофейную БМП "Мардер" производства Германии. Эвакуация боевой машины проводилась ночью. Саперы проложили новую дорогу, сделали проходы в минных полях и обеспечили скрытный подход к "Мардер". Оказалось, что БМП получила незначительные повреждения при отходе подразделений ВСУ, которые пытались ее уничтожить. Кстати, чудо немецкой техники весом в 30 тонн застряло в вязком грунте и не смогло принять участие в боевых действиях. Сейчас российские специалисты изучают трофейное вооружение.

На южнодонецком направлении сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали опорный пункт и живую силу неонацистов. Удар нанесли фугасными боеприпасами с универсальным модулем планирования, который позволяет уничтожать объекты противника, не входя в зону поражения ПВО. Разведка подтвердила - задача выполнена. Самолеты вернулись на аэродром базирования, где их сразу начали готовить к новому вылету.

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