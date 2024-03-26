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Подавил пулеметный расчет: о подвигах российских военных

08:13
  • вторник
  • 26 марта 2024

Капитан Владислав Козинцев после атаки вражеского дрона оперативно отремонтировал поврежденную аппаратуру

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в зоне проведения спецоперации.

Капитан Владислав Козинцев после атаки вражеского дрона оперативно отремонтировал поврежденную аппаратуру передачи видеоконтента с линии боевого соприкосновения на командный пункт дивизии. Связь была восстановлена в кратчайшие сроки, и командование смогло координировать действия подразделений в бою.

Гвардии рядовой Александр Хромов обнаружил опорник украинских боевиков. Нашим бойцам удалось также вскрыть огневые точки и численность радикалов. Во время штурма вражеские позиции были захвачены. Александр лично подавил пулеметный расчет неприятеля. Противник понёс значительные потери.

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